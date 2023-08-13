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تم حجبه لأسباب متعلقة بالأمن القومي

رفع الحجب عن تليجرام في العراق

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
رفع الحجب عن تليجرام في العراق
المواطن - فريق التحرير

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عاد تطبيق تليجرام للعمل في العراق، اليوم الأحد، بعد أسبوع من إعلان السلطات عن حجبه؛ لأسباب متعلقة بالأمن القومي، في قرار أثار جدلًا واسعًا.

رفع الحجب

وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان ليل السبت: إنها سترفع الحجب عن تطبيق تليجرام في العراق اعتبارًا من الأحد.

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وأضافت الوزارة، أن قرارها يعود لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق.

وشدّدت الوزارة، على أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه. وخلال الأسبوع الماضي، لم يكن من الممكن الدخول إلى تطبيق تليجرام إلا عبر الاتصال بشبكة خاصة افتراضية أو في بي إن.

أمن قومي

وذكرت وزارة الاتصالات حينها، أنها حجبت التطبيق بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون.

وأردفت الوزارة، أنها طالبت الشركة مرارًا في إدارة التطبيق المذكور والتعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ما يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، لكن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.

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