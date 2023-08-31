رفع الحصانة عن السفير الفرنسي بالنيجر

كشفت رسالة مسربة من المجلس العسكري في النيجر رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي، بعد انتهاء المهلة المحددة له قبل عدة أيام.

وتظهر رسالة موجهة من وزارة الخارجية النيجرية إلى نظيرتها الفرنسية، رفع الحصانة عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي وعائلته، بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي منحت له قبل أيام.

كما أوضحت الرسالة أنه تقرر “حرمانه من كل الامتيازات أيضا، لتجاوزه المدة التي منحت له شفهياً”، فيما ستتولى الشرطة إبعاده عن البلاد ، بحسب ما أفادت “العربية”.

يشار إلى أن تلك الرسالة وقعت في 29 أغسطس الجاري، أي بعد يوم من انتهاء المهلة التي منحها العسكر للسفير.

سبب بقاء السفير الفرنسي

وفي المقابل، وقبل يومين لم يتم اتخاذ أي إجراء في ما يتعلق بتلك القضية، التي رفعت سقف تحدي العسكريين لفرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة للبلاد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في 28 أغسطس الحالي، أن سفير بلاده لن يغادر، محيياً شجاعة الدبلوماسيين الفرنسيين في نيامي، الذين أظهروا التزامهم بمسؤولياتهم.

فيما شهد محيط السفارة خلال الأيام الماضية احتجاجات غاضبة مطالبة برحيل السفير ومساندة المجلس العسكري الذي أحكم قبضته على الحكم في البلاد أواخر الشهر الماضي.