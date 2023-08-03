رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة warminsko – mazurskie ببولندا.

سبب رفع الحظر

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها رفعت الحظر بعدما أكدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المقاطعة (warminsko – mazurskie) بجمهورية بولندا وعدم وجود تفشٍ جديد للمرض فيها.

يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء رفعت مؤخراً الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة، ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة مازوويكي في بولندا.