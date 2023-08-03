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بعد السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة

رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة warminsko – mazurskie ببولندا.

سبب رفع الحظر

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها رفعت الحظر بعدما أكدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المقاطعة (warminsko – mazurskie) بجمهورية بولندا وعدم وجود تفشٍ جديد للمرض فيها.

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يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء رفعت مؤخراً الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة، ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة مازوويكي في بولندا.

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