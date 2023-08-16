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رفع رواتب العاملين في سوريا لـ 100%

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
رفع رواتب العاملين في سوريا لـ 100%
المواطن - فريق التحرير

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا تشريعيًّا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

مدنيون وعسكريون

ودونت وزارة الإعلام السورية عبر منصة إكس: أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

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وأردفت: كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023 الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشًا آخر من أي جهة تأمينية.

وأكملت: يُعمل بالمرسومين اعتبارًا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.

 

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