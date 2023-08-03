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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم ياسر الشهراني بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات النسخة الحالية من البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

تألق ياسر الشهراني

وشارك ياسر الشهراني بشكل أساسي في مباريات الهلال خلال مرحلة المجموعات في البطولة العربية، ليكون واحدًا من أبرز المدافعين، ويلعب دورًا هامًا في تأهل فريقه إلى الدور التالي.

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ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @Alhilal_FC

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن ياسر الشهراني حقق رقمًا مميزًا في مرحلة المجموعات، حيث إنه لم يتعرض لأي مراوغة في المباريات الثلاث.

ياسر الشهراني
ياسر الشهراني – المصدر @Alhilal_FC

تأهل الهلال لربع النهائي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد بدأ منافسات مرحلة المجموعات في البطولة العربية بالتعادل ضد أهلي طرابلس الليبي، ثم خسارة قاتلة ضد السد القطري بنتيجة 3\2، قبل أن يفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى منافسات الدور التالي من البطولة العربية، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف السد القطري المتصدر.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعدًا مع الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل العميد كمتصدر المجموعة الأولى.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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