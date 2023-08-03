رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية

ظهر النجم ياسر الشهراني بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات النسخة الحالية من البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

تألق ياسر الشهراني

وشارك ياسر الشهراني بشكل أساسي في مباريات الهلال خلال مرحلة المجموعات في البطولة العربية، ليكون واحدًا من أبرز المدافعين، ويلعب دورًا هامًا في تأهل فريقه إلى الدور التالي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن ياسر الشهراني حقق رقمًا مميزًا في مرحلة المجموعات، حيث إنه لم يتعرض لأي مراوغة في المباريات الثلاث.

تأهل الهلال لربع النهائي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد بدأ منافسات مرحلة المجموعات في البطولة العربية بالتعادل ضد أهلي طرابلس الليبي، ثم خسارة قاتلة ضد السد القطري بنتيجة 3\2، قبل أن يفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى منافسات الدور التالي من البطولة العربية، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف السد القطري المتصدر.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعدًا مع الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل العميد كمتصدر المجموعة الأولى.