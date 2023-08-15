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نجم باريس سان جيرمان السابق سيرافق مالكوم في الأزرق

رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال
المواطن - خالد بدوي

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اعلن نادي الهلال تعاقده رسميًّا مع البرازيلي نيمار جونيور؛ ليلحق بكوكبة نجوم الزعيم والكرة السعودية خلال سوق الانتقالات الاستثنائي والذي شهد أسماء عالمية أبرزها حامل البالون دور كريم بنزيما.

أرقام نيمار

وبعد التعاقد مع نيمار أصبح الثنائي البرازيلي يملك (54) مساهمة تهديفية في مسابقة الدوري فقط مقسمة على مسيرة مالكوم الأخيرة في روسيا ونيمار في فرنسا.

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ونجح مالكوم صاحب الـ”هاتريك” الذي قاد الهلال لفوز أول أمام أبها، في المساهمة بتسجيل (30) هدفًا بشكل مباشر مع زينت الروسي الموسم الماضي في الدوري المحلي 23 تسجيلًا و7 تمريرات مفتاحية من (27) مباراة خاضها.

نيمار وفهد بن نافل - الهلال

فيما يملك النجم البرازيلي (24) مساهمة مباشرة بالأهداف من (20) مباراة لعبها بين حديقة الأمراء وملاعب مختلفة، حيث سجل 13 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في مسابقة الدوري، ليكون مجموع ما ساهم به الثنائي (54) هدفًا مباشرة.

وتأمل جماهير الهلال في تكوين قوة هجومية ضاربة بقيادة نجم باريس سان جيرمان السابق ومواطنه مالكوم والتعاقد مع الصربي ميتروفيتش بجانب نجوم الوسط سافيتش ونيفيز.

نيمار وفهد بن نافل - الهلال

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