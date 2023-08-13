رقم سلبي لـ محمد صلاح بعد تعادل ليفربول ضد تشيلسي

حقق المصري محمد صلاح نجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول رقمًا سلبيًا وذلك بعد التعادل ضد تشيلسي اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024.

في ماذا فشل صلاح؟

وفشل صلاح ولأول مرة منذ انضمامه إلى ليفربول في التسجيل في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي كما أن صلاح وبعد صناعته هدف اللاعب الكولومبي لويس دياز قد يكون ساهم في كل الجولات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.

وفي المباراة، وكان الكولومبي لويس دياز افتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة الـ 18 بعد تمريرة متقنة من المصري محمد صلاح.

وعاد صلاح بعدها ليسجل الهدف الثاني لـ الريدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ونجح تشيلسي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر الفرنسي أكسيل ديساسي في الدقيقة الـ 38.

ليفربول يخرج بالتعادل

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني عبر اللاعب تشيلويل لكن أيضًا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة كما هي ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وكانت مباراة تشيلسي ضد الريدز أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.

وجاء تشكيل البلوز في مباراة تشيلسي وليفربول، كالتالي؛ روبرت سانشيز، أكسيل ديساسي، تياغو سيلفا، ليفي كولويل، رييس جيمس، إينزو فرنانديز، كونور كالاغر، كارني تشوكويميكا، بن تشيلويل، رحيم سترلينج ونيكولاس جاكسون.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الريدز في مباراة اليوم كالتالي؛ أليسون بيكر، ترنت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح ديوغو جوتا.