رقم قياسي جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد هدفه ضد الاتحاد المنستيري

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا وذلك بعدما سجل هدفًا لنادي النصر في شباك الاتحاد المنستيري التونسي أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

كريستيانو رونالدو يتفوق على أسطورة ألمانيا

وكان رونالدو سجل هدفًا من ضربة رأسية في شباك الاتحاد المنستيري ليسجل هدفه رقم 145 بضربات الرأس في المباريات الرسمية، محطمًا الرقم الذي كان يمتلكه الألماني جيرد مولر حينما سجل 144 هدفًا برأسه.

وخلال مباراة أمس، سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الوحيد لـ أصفر الرياض في مباراة الاتحاد المنستيري ضد النصر في الدقيقة الـ 42 من عمر الشوط الأول.

ملخص مباراة النصر والاتحاد المنستيري

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الاتحاد المنستيري هدف التعادل عبر اللاعب علي لاجامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 65.

وسجل الفريق التونسي هدفًا ثانيًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وعاد بعدها النصر ليسجل الهدف الثاني عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 74، بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

ومن ضربة رأسية نجح اللاعب عبدالإله العمري في إحراز الهدف الثالث لـ النصر من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 87.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل اللاعب عبدالعزيز العليوة الهدف الرابع لأصفر الرياض بعد تمريرة متقنة من تاليسكا.

وبعد الفوز في مباراة المنستيري ضد النصر، أصبح رصيد النصر 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما ودع فريق الاتحاد المنستيري البطولة بدون أي رصيد من النقاط.