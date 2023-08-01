رقم قياسي في عدد السجناء بفرنسا

كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة العدل الفرنسية، نُشرت أمس الاثنين، أن عدد السجناء في فرنسا وصل إلى رقم قياسي جديد، وصف بالتاريخي، حيث تجاوز العدد 74 ألف سجين.

عدد السجناء

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العدل، فقد بلغ إجمالي عدد النزلاء في السجون الفرنسية في الأول من يوليو 74.513 شخصًا، فيما كان عددهم الشهر الماضي 73.699.

وبذلك، حطمت فرنسا للمرة السادسة، خلال أشهر قليلة، رقمها القياسي في عدد السجناء في فرنسا، وللمرة الأولى تتجاوز الحد البالغ 74 ألف سجين، وهو ما يعد اكتظاظًا هائلًا في السجون الفرنسية أدانته من جديد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6 يوليو.

وهناك 16.643 معتقلًا يزيد عددهم عن الأماكن المتاحة في السجون الفرنسية، وبسبب هذا الاكتظاظ، أُجبر 2478 محتجزًا على النوم على مراتب على الأرض، مقارنة بـ 1872 في الأول من يوليو 2022.

من المعروف أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أعلن في 19 يوليو أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 3800 شخص خلال أعمال العنف التي شهدتها البلاد الفترة الماضية.