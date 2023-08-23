رقم مميز لحارس الفيحاء في دوري روشن

ظهر حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش بشكل مميز مع الفيحاء في بداية منافسات الموسم الحالي، ليكون من أبرز الحراس في دوري روشن السعودي.

تألق فلاديمير ستويكوفيتش

وأشاد حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، بمستوى فلاديمير ستويكوفيتش بعد مرور جولتين، حيث يُعد أكثر حراس المرمى تصديًا للكرات، بعد قيامه بـ10 تصديات ناجحة مع الفيحاء.

ويُعد فلاديمير ستويكوفيتش من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق البرتقالي خلال السنوات الأخيرة، وقدم أداء مميزًا هذا الموسم، ليُساهم في تحقيق فريقه لفوز بنتيجة 3\1 أمام الخليج، بجانب دوره في التعادل مع الهلال.

الفيحاء ضد الحزم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وأعلن النادي، اليوم الأربعاء، عن طرح تذاكر مباراة الفيحاء ضد الحزم، مؤكدًا أنها متوفرة الآن عبر موقع تذاكر النادي، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 10 ريالات، فيما وصل سعر الدرجة الفضية إلى 100 ريال.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق البرتقالي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز قبل الأخير بدون رصيد.