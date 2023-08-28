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روبرتو مانشيني: فخور بقيادتي المنتخب السعودي

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
روبرتو مانشيني: فخور بقيادتي المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن سعادته بتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

مانشيني فخور بتدريب الأخضر

وقال روبرتو مانشيني: “أشكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل لاختياري لهذا المنصب، وأنا فخور لقيادتي المنتخب السعودي الأول”.

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وتابع مانشيني خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن لتقديمه: “الأيام الـ10 القادمة مهمة لرؤية اللاعبين، وأيضاً في الأيام الماضية شاهدنا العديد من المباريات للأندية”.

روبرتو مانشيني
مانشيني – المصدر @SaudiNT

وأعلن الاتحاد السعودي بالأمس عن تعاقده رسميًا مع روبرتو مانشيني، لقيادة الأخضر، ووصل المدرب الإيطالي إلى الرياض قبل انطلاق المؤتمر الصحافي لتقديمه، والإعلان عن برنامج المنتخب السعودي للفترة المقبلة.

وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

روبرتو مانشيني
مانشيني – المصدر @SaudiNT

معسكر المنتخب السعودي

وسيخوض المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – saff

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