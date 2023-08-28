روبرتو مانشيني: فخور بقيادتي المنتخب السعودي

أعرب المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن سعادته بتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

مانشيني فخور بتدريب الأخضر

وقال روبرتو مانشيني: “أشكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل لاختياري لهذا المنصب، وأنا فخور لقيادتي المنتخب السعودي الأول”.

وتابع مانشيني خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن لتقديمه: “الأيام الـ10 القادمة مهمة لرؤية اللاعبين، وأيضاً في الأيام الماضية شاهدنا العديد من المباريات للأندية”.

وأعلن الاتحاد السعودي بالأمس عن تعاقده رسميًا مع روبرتو مانشيني، لقيادة الأخضر، ووصل المدرب الإيطالي إلى الرياض قبل انطلاق المؤتمر الصحافي لتقديمه، والإعلان عن برنامج المنتخب السعودي للفترة المقبلة.

وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

معسكر المنتخب السعودي

وسيخوض المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.