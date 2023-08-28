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مؤكدًا متابعة المباريات بداية من اليوم

روبرتو مانشيني: هدفنا التتويج بكأس آسيا 2023

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
روبرتو مانشيني: هدفنا التتويج بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، أنه يسعى لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس آسيا 2023، مشددًا في الوقت ذاته، على أنه سيبدأ متابعة المباريات بداية من اليوم.

مانشيني مدربًا للأخضر

وأعلن الاتحاد السعودي بالأمس عن تعاقده مع روبرتو مانشيني، لقيادة الأخضر، ووصل المدرب الإيطالي إلى الرياض اليوم، لتوقيع العقود رسميًا؛ وتقديمه لوسائل الإعلام، حيث سيُدرب المنتخب حتى عام 2027.

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روبرتو مانشيني مدربا للأخضر
مانشيني والمسحل بعد التوقيع – المصدر @SaudiNT

روبرتو مانشيني يستهدف حصد اللقب

وتحدث روبرتو مانشيني في المؤتمر الصحافي لتقديمه، قائلًا: “نريد أن نكون من أفضل منتخبات آسيا وأن يكون لدينا بيئة رائعة لنا وللاعبين”.

وأضاف: “لدينا لاعبون مميزون في السعودية، وفي إيطاليا استثمرنا باللاعبين الشباب، وأنا أثق أنه باستطاعتي إيجاد لاعبين مميزين وأن نرفع مستوى الأداء معهم”.

وتابع مانشيني قائلًا: “هدفنا تحقيق كأس آسيا 2023، ولدينا 4 مباريات ودية، ولدينا 20 يومًا للتحضير لتلك البطولة، وذلك رغم علمنا بوجود العديد من المنتخبات الجيدة”.

روبرتو مانشيني مدربا للأخضر
مانشيني والمسحل بعد التوقيع – المصدر @SaudiNT

واختتم روبرتو مانشيني تصريحاته قائلًا: “الكرة السعودية تحسنت بشكل كبير، وتطور أداؤهم لأن لديهم مدراء جيدين.. واليوم سأذهب لمشاهدة المباريات، وسأشاهد العديد من المباريات بالفترة المقبلة”.

جدير بالذكر أن بطولة كأس آسيا 2023 ستُقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير المقبل وحتى العاشر من شهر فبراير، ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة التي تضم بجانبه كلاً من؛ تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

روبرتو مانشيني مدربا للأخضر
مانشيني والمسحل بعد التوقيع – المصدر @SaudiNT

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