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تألق مع الهلال في أول جولتين

روبن نيفيز يترك بصمته سريعًا بدوري روشن

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
روبن نيفيز يترك بصمته سريعًا بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم البرتغالي روبن نيفيز الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز لاعبيه في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

روبن نيفيز يخطف الأنظار

وأشاد حساب دوري روشن السعودي على منصة “إكس”، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه روبن نيفيز، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين قيامًا بالتمريرات الناجحة بـ197 تمريرة، كما أنه الأكثر تمريرًا في ملعب المنافس بـ159 تمريرة.

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روبن نيفيز
نيفيز – المصدر spl

وكان روبن نيفيز قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي بعقد ممتد لـ3 مواسم، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية بمستواه المميز.

ويتوقع أن يُشارك روبن نيفيز في التشكيل الأساسي لمباراة الرائد ضد الهلال اليوم، حيث يطمح المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، بعد التعثر في الجولة الماضية بالتعادل ضد الفيحاء.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الرائد ضد الهلال

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة الرائد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، فيما يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.

الهلال بدوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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