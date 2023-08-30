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ربما نغامر خارج حدود الأرض

روبوت متقدم يتوقع شكل الحياة بعد 100 عام

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
روبوت متقدم يتوقع شكل الحياة بعد 100 عام
المواطن - فريق التحرير

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أصدر مطورو روبوت آميكا مقطع فيديو يسألون فيه الروبوت عن اعتقاده بما سيكون عليه حال المجتمع بعد 100 عام، وفق ديلي ميل.

شكل الحياة

وتأتي آميكا من بنات أفكار شركة إنجينيرد آرتز الناشئة في كورنوال، التي تصفها بأنها الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم.

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وفي أحدث مقطع فيديو، تم نشره على قناة إنجينيرد آرتز على يوتيوب، يُسأل الروبوت عن مستقبل مجتمعنا: كيف ستكون حالة الإنسانية في نظرك؟ هل سيكون الأمر جيدًا؟

في مكان أفضل بكثير

وبعد ثوانٍ قليلة، يجيب: في غضون 100 عام، أعتقد أن البشرية ستكون في مكان أفضل بكثير. سنكون قد قطعنا خطوات كبيرة نحو الاستدامة والمساواة، بينما نبتكر أيضًا تقنيات جديدة تجعل حياتنا أسهل وأكثر متعة. ربما نغامر خارج حدود الأرض لاستكشاف عوالم أخرى.

ويأتي الفيديو الجديد بعد وقت قصير من اختبار مهارات آميكا الفنية، حيث تم تكليفها برسم قطة جذابة المظهر.

وفي إجابتها لأحد الباحثين، قالت بحدة وصفاقة: إذا كنت لا تحب فني، فمن المحتمل أنك لا تفهم الفن.

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