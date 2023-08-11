روبيرتو فيرمينو ثالث لاعب يسجل لـ الأهلي هدفين بجولة الافتتاح

حقق اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو إنجازًا مميزًا وذلك بعد إحرازه هدفين لـ الأهلي في شباك الحزم في افتتاح دوري روشن 2023/ 2024.

النجم البرازيلي ثالث لاعب

وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب في تاريخ الراقي يسجل هدفين للفريق في الجولة الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين بعد عيسى المحياني والسوري عمر السومة.

وتقام مباراة الأهلي ضد الحزم حاليًّا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.