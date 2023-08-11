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بعد هدفيه في شباك الحزم

روبيرتو فيرمينو ثالث لاعب يسجل لـ الأهلي هدفين بجولة الافتتاح

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
روبيرتو فيرمينو ثالث لاعب يسجل لـ الأهلي هدفين بجولة الافتتاح
المواطن - فريق التحرير

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حقق اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو إنجازًا مميزًا وذلك بعد إحرازه هدفين لـ الأهلي في شباك الحزم في افتتاح دوري روشن 2023/ 2024.

النجم البرازيلي ثالث لاعب

وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب في تاريخ الراقي يسجل هدفين للفريق في الجولة الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين بعد عيسى المحياني والسوري عمر السومة.

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