روبيرتو فيرمينو يسجل أول أهداف دوري روشن

نجح البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في إحراز أول هدف للنادي الأهلي وأول هدف في دوري روشن موسم 2023/ 2024، وذلك في شباك الحزم.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة، ثم بعدها بدقيقتين سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للراقي.

هدددددف!⚽ الهدف الثاني للأهلي⚽️

د10' الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩 الأهلي 2 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/oMIsbH20cN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023