روبيرتو فيرمينو يسجل أول أهداف دوري روشن

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نجح البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في إحراز أول هدف للنادي الأهلي وأول هدف في دوري روشن موسم 2023/ 2024، وذلك في شباك الحزم.
وسجل النجم البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة، ثم بعدها بدقيقتين سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للراقي.
هدددددف!⚽
الهدف الثاني للأهلي⚽️
د10' الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩
الأهلي 2 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/oMIsbH20cN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023
الهدف الأول في الموسم الأقوى⚽️💪🏻
د7' للأهلي عن طريق روبيرتو فيرمينو🔥
الأهلي 1 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/BtOOJHnJx4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023