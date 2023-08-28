روبيرتو مانشيني .. أول مدرب إيطالي بتاريخ الأخضر وخدع ليستر سيتي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس عن تعيين المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 58 عامًا من مواليد 27 نوفمبر من عام 1964 في مدينة ليزي الإيطالية.

بدأ مانشيني مسيرته الكروية كمهاجم في نادي بولونيا خلال الفترة من 1980 إلى عام 1982 ثم لعب مع فريق سامبدوريا الإيطالي أطول فترة في مسيرته ولمدة 15 عامًا من 1982 حتى 1997، ثم لعب لنادي لاتسيو الإيطالي خلال الفترة من 1997 حتى 2001.

ولعب لفترة قصيرة استمرت لمدة 5 مباريات في عام 2001 مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي حيث لم يستطع بعدها استكمال فترة إعارته مع الفريق الإنجليزي وعاد بعدها إلى لاتسيو.

كيف خدع مانشيني ليستر سيتي؟

وكان روبيرتو مانشيني لعب مع ليستر سيتي بداية من يناير 2001 وكان يبلغ من العمر وقتها 36 عامًا ولكنه لم ينجح إكمال 90 دقيقة في 5 مباريات مع نادي ليستر سيتي حيث غادر الفريق دون إذن وأبلغهم في 14 فبراير من عام 2001 أنه غادر إلى إيطاليا ولن يعود إلى الفريق الإنجليزي مجددًا.

ألقاب روبيرتو مانشيني كلاعب ومدرب

كلاعب حقق مانشيني 13 لقبًا بواقع 7 ألقاب مع نادي سامبدوريا و6 ألقاب مع نادي لاتسيو، كما حقق مع المنتخب الإيطالي المركز الثالث في كأس العالم 1990.

وكمدرب حقق مانشيني 14 لقبًا بواقع لقب مع فيورنتينا الإيطالي ولقب وحيد مع لاتسيو و7 ألقاب مع إنتر ميلان الإيطالي و3 ألقاب مع مانشستر سيتي ولقب وحيد مع فريق غلطة سراي التركي ولقب وحيد مع المنتخب الإيطالي وهو كأس أمم أوروبا 2020.