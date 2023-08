روبيرتو مانشيني: مشروع تطوير الكرة جعلني أقبل تدريب منتخب السعودية

علق المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على تعيينه مدربًا جديدًا للأخضر خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وقال مانشيني عبر حسابه في منصة “إكس”: “يسعدني إعلان تولي مسؤولية تدريب المنتخب السعودي، وأنا سعيد بتشريفي بنيل هذا المنصب الرفيع كعلامة على تقديري وشكري على كل عمل قمت به في السنوات الماضية، أريد بداية شكر السيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على منحي الفرصة، لقد قبلت هذا العرض بسبب مشروع تطوير الكرة الجديد والمشروع محاط برؤية واضحة لتطوير كرة القدم في السعودية، والمواهب المستقبلية”.

وتابع مانشيني: “قبلت هذا المشروع لأنني أؤمن بقوة الكرة الإيطالية، وسأحاول بكل فخر نقل الثقافة الإيطالية للعالم”.

I am excited to announce that I am joining the Saudi Arabia Football Federation as Head Coach of the National Team. I am delighted and honored to have been selected for such prestigious role, as a sign of appreciation and recognition for all the work done during these years. pic.twitter.com/lW2pF0rVar

— Roberto Mancini (@robymancio) August 27, 2023