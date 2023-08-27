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بناءً على نتائج الفحوصات وتحديد الهويات

روسيا تؤكد مصرع قائد فاغنر في حادث تحطم الطائرة

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
روسيا تؤكد مصرع قائد فاغنر في حادث تحطم الطائرة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت لجنة التحقيق الروسية، مصرع قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، في حادثة سقوط الطائرة التي وقعت الأربعاء شمال العاصمة موسكو.

مصرع قائد فاغنر

وحسب “روسيا اليوم”، قالت لجنة التحقيق الروسية اليوم، الأحد، إنه بناءً على نتائج الفحوصات، تم تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين لقوا مصرعهم في الطائرة التي سقطت بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي.

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وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه “في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجزيئية”.

وأضافت: “وفقًا لنتائج هذه الفحوص تم التعرف على هويات جميع القتلى العشرة، وتتوافق أسماؤهم مع تلك الواردة في قائمة ركاب الطائرة” في الرحلة المنكوبة.

تفاصيل ما قبل السقوط

ولم يكن قائد فاغنر بريغوجين وحده على متن طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز “إمبراير 135″، بل كان معه 6 من مرافقيه بمن فيهم مساعده ديمتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص وهم الطيار ومساعده والمضيفة، وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.

وكانت طائرة “Embraer Legacy” خضعت لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة، وعشية الحادث، طار مساعد ربان الطائرة رستم كريموف لاستقلال الطائرة بعد الصيانة والعودة بها إلى سان بطرسبورغ، وذلك مع مجموعة من الركاب، من بينهم بريغوجين وديمتري أوتكين، مؤسس فاغنر.

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