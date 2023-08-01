روسيا تبدي إيجابية ومرونة حيال محادثات سلام برعاية سعودية

أعلنت روسيا، الاثنين، موقفًا إيجابيًا حيال محادثات سلام تنطلق في جدة من أجل إحراز تقدم على صعيد الأزمة الأوكرانية، فيما أكدت موسكو أنها ستتابع عن كثب المحادثات بشأن أوكرانيا المقرر إجراؤها في السعودية أوائل الشهر المقبل.

مرونة روسية حيال محادثات جدة

ولأول مرة تبدي روسيا مرونة وإيجابية حيال محادثات بشأن حربها في أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو ستتابع هذا الاجتماع، وفقًا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

وقال بيسكوف: “يبقى أن نفهم تمامًا ما هي الأهداف الموضوعة لمفاوضات جدة، وما الذي يخطط المنظمون للحديث عنه في هذه المحادثات”، مضيفًا أن أي محاولات لتعزيز تسوية سلمية تستحق تقييمًا إيجابيًا.

حضور أمريكي في مفاوضات جدة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت الماضي، أن المملكة العربية السعودية تخطط لاستضافة محادثات سلام بما في ذلك أوكرانيا والدول الغربية ودول نامية كبرى مختارة في أغسطس آب.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ملير في إفادة صحفية، أن مسؤولين حكوميين أمريكيين سيحضرون قمة سلام بشأن أوكرانيا في السعودية”.

السعودية الأكثر تأثيرًا بالعالم

أعلن مسؤولون أوكرانيون، الأحد، أن السعودية ستستضيف قمة سلام بخصوص أوكرانيا في أوائل أغسطس المقبل، بهدف إيجاد طريقة لبدء مفاوضات بشأن الحرب الروسية على كييف.

وقال مسؤول أوكراني لوكالة “أسوشيتد برس” إن القمة ستعقد في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وأضاف المسؤول أن روسيا لم تتم دعوتها حتى الآن لحضور القمة، وجاء التعليق من المسؤول الأوكراني بعد تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بشأن استضافة السعودية محادثات سلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية على أراضيها.

من جهته، أكد رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، أن المحادثات ستُعقد في المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكد ما نشرته “وول ستريت جورنال” بشأن استضافة السعودية للمحادثات؛ كونها تعد الأكثر تأثيرًا سياسيًّا واقتصاديًّا في العالم اليوم.

صيغة السلام الأوكرانية

وقال يرماك في بيان: “تحتوي صيغة السلام الأوكرانية على 10 نقاط أساسية، لن يضمن تنفيذها السلام لأوكرانيا فحسب، بل سيخلق أيضًا آليات لمواجهة النزاعات المستقبلية في العالم”. وأضاف: “نحن على قناعة تامة بأن خطة السلام الأوكرانية يجب أن تؤخذ كأساس؛ لأن الحرب تدور على أرضنا”.

وكشفت أوكرانيا صيغة السلام المكونة من 10 نقاط، والتي تشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا بالكامل، وانسحاب القوات الروسية، والإفراج عن جميع السجناء، ومحاكمة المسؤولين عن العدوان وضمانات أمنية لأوكرانيا. كما تم طرح خطط سلام أخرى.