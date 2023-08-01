روسيا تجلي موظفي سفارتها بالسودان

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أجلت الخارجية الروسية، عددًا من موظفي سفارتها بالسودان ومواطنين بسبب مخاطر أمنية كبيرة.
ودعت السفارة الأمريكية في السودان، الجيش وقوات “الدعم السريع” إلى وقف القتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وذكرت السفارة في بيان، أن حصيلة الصراع والمعاناة الإنسانية مروعة، ووصفت التقارير الواردة عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين بسبب القصف المكثف من الجانبين، بأنها “مفزعة”.
وطالبت السفارة الأمريكية الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بـ”ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وتجنب الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.