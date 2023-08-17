روسيا تحبط هجومًا على بلدة لتخصيب اليورانيوم

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس ، إحباط محاولة هجوم على بلدة مشهورة بتخصيب اليورانيوم.

وبحسب الأمن الروسي، فإن الهجوم استهدف زيلينوجورسك في منطقة كراسنويارسك بسيبيريا، حيث احتجز شخصين ينتميان إلى جماعة تعرف باسم (مواطني يو إس آر آر).

وأشار إلى أن الشخصين كانا يخططان لتفجير محطات اتصالات تابعة لشركة روستليكوم الحكومية للاتصالات، وشركة ترانستليكوم للاتصالات، بحسب “وكالة الإعلام الروسية”.

ويطلق اسم جماعة “مواطني يو إس آر آر” على جماعات مختلفة وصنفتها وزارة العدل في روسيا بأنها متطرفة في 2022.