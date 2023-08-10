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تحذيرات من الهجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

روسيا تسقط 13 طائرة مسيرة بالقرب من القرم وموسكو

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
روسيا تسقط 13 طائرة مسيرة بالقرب من القرم وموسكو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها أسقطت ليلاً 11 طائرة أوكرانية مسيّرة بالقرب من شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو.

تدمير الطائرات المسيرة

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “دُمرت طائرتان مسيّرتان كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو“، مضيفة “بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيّرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع 9 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها”.

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وأشارت الوزارة إلى عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار في أي من المناطق المعنية. وأتت هذه الضربات غداة إعلان روسيا إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو، وهي تشكل الهجوم الرابع على الأقل الذي يقع قرب العاصمة الروسية في أقل من أسبوع.

هجمات أوكرانيا تصل لموسكو

وكانت موسكو بمنأى عن الهجمات خلال النزاع في أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من سنة، إلى أن بدأت تستهدف بهجمات في الأشهر الأخيرة.

وتعرضت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 لسلسلة هجمات خلال النزاع، وتكثفت الضربات في الأسابيع الأخيرة. وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، من أن الحرب آتية إلى روسيا مع تحول مراكز وقواعد عسكرية ذات دلالات رمزية إلى أهداف.

تحذير  من هجمات زابوريجيا النووية

وفي سياق متصل، حذرت روسيا، أوكرانيا وحلفاءها الغربيين، اليوم الخميس، من شن هجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توثيق كل أعمال الهجوم الأوكرانية على المنشأة النووية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي قوله “نحذر السلطات الأوكرانية من الهجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية”.

وأضاف: “ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارتها التنفيذية إلى توثيق كل حالات الهجوم (على المحطة)” من الجانب الأوكراني، وأن تحدد مصدر التهديد الحقيقي لسلامة المحطة.

اتهامات متبادل بين موسكو وأوكرانيا

واتهمت موسكو، القوات الأوكرانية بمحاولة الهجوم بطائرة مسيرة على مخزن الوقود النووي المستهلك في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفقًا لوكالة “ريا نوفوستي”.

وقالت الوكالة إن قوات الأمن الروسية توصلت إلى استنتاجها من خلال تحليل مسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها. ووزعت صورة للطائرة المسيرة التي تقول إنها استُخدمت في الهجوم، وهي رباعية المراوح.

خسائر الجيش الأوكراني

إلى هذا، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية نجحت في صد 3 هجمات للجيش الأوكراني على محور زابوريجيا، في بلدتي رابوتينا وأوسبينوفكا.

وأشار إلى أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت على هذا المحور نحو 40 جندياً أوكرانياً، وثلاث مدرعات قتالية، و4 عربات، وبطارية مدفعية “غفوزديكا” ذاتية الحركة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر “دي-30”.

الخوف من وقوع كارثة نووية

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على أكبر منشأة نووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي، وتتبادل كييف وموسكو منذ ذلك الحين الاتهامات بالتخطيط للتسبب في حادث في الموقع.

وتعرضت محطة زابوريجيا بعد وقوعها في أيدي القوات الروسية لإطلاق نار، وفصلت عن شبكة الكهرباء مرات عدة، ما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

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