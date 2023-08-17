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لعدم حذفها معلومات زائفة عن الحرب

روسيا تغرم جوجل 3 ملايين روبل بسبب أوكرانيا

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
روسيا تغرم جوجل 3 ملايين روبل بسبب أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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فرضت روسيا، اليوم الخميس، غرامة على شركة جوجل، بسبب معلومات زائفة عن الحرب مع أوكرانيا.

وبحسب وكالة “رويترز”، تبلغ قيمة الغرامة المالية 3 ملايين روبل (31845 دولارًا) على الشركة المملوكة لألفابت.

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وأوضحت أن السبب، وفقًا للحكومة الروسية، عدم حذف جوجل ما تقول إنه معلومات زائفة عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

تدقيق روسي

وتتعرض مجموعة من المواقع على الإنترنت للتدقيق الشديد في روسيا، بسبب عدم حذف محتوى تعتبره موسكو مخالفًا للقانون.

وكانت روسيا قد فرضت غرامة للمرة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي ريديت، يوم الثلاثاء الماضي.

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