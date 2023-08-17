رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد رسميًا

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اتخذ النجم البرازيلي رومارينيو، قرارًا مفاجئًا بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت قناة الكأس، قبل قليل، أن رومارينيو صاحب الـ32 عامًا، قدم طلبًا رسميًا لإدارة نادي الاتحاد، من أجل الموافقة على رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.
وأشارت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن هناك مناقشات جارية حاليًا بين إدارة نادي الاتحاد والمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من أجل تحديد مصير النجم البرازيلي سواء بالبقاء أو الرحيل.
ويُعد رومارينيو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، كما أنه الهداف التاريخي للعميد في الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز حاجز الـ100 هدف بقميصه في جميع البطولات.
ولعب رومارينيو دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، بتسجيله 13 هدفًا وتقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، بجانب تألقه في كأس السوبر السعودي، ومساهمته في حصد اللقب.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.