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قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية

رومارينيو يقترب من مغادرة الاتحاد

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
رومارينيو يقترب من مغادرة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أصبح اللاعب البرازيلي رومارينيو قريبًا من مغادرة نادي الاتحاد وفقًا للتقارير الأخيرة المتداولة عن مصير اللاعب مع العميد.

وترغب جماهير الاتحاد في رحيل المهاجم البرازيلي وضم صفقة عالمية من العيار الثقيل إما المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أو الإسباني سيرخيو راموس نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

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ووجهت فئات عريضة من جماهير العميد الشكر للنجم البرازيلي على كل ما قدمه مع العميد في آخر 5 مواسم.

إنجازات رومارينيو مع الاتحاد

ويُعد رومارينيو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، كما أنه الهداف التاريخي للعميد في الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز حاجز الـ100 هدف بقميصه في جميع البطولات.

ولعب رومارينيو دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، بتسجيله 13 هدفًا وتقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، بجانب تألقه في كأس السوبر السعودي، ومساهمته في حصد اللقب.

رومارينيو - الاتحاد ضد الهلال

جمهور الاتحاد ينتقد الحائلي

جدير بالذكر أن جماهير نادي الاتحاد كانت انتقدت أنمار الحائلي ومجلس إدارته بسبب عدم التحرك وضم صفقة عالمية خاصة في خط الدفاع، حيث يُعاني دفاع نادي الاتحاد وذلك بعد إصابة اللاعب المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.

وسيواجه الاتحاد فريق الوحدة في الجولة الرابعة من دوري روشن مساء بعد غد الاثنين حيث تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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