رومارينيو يقلص الفارق لـ الاتحاد ضد الهلال

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نجح النجم البرازيلي رومارينيو في تقليص الفارق لنادي الاتحاد في شباك الهلال وذلك مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وسجل رومارينيو هدفه في الدقيقة الـ 56 بعدما كان الشوط الأول انتهى بتفوق الهلال بهدفين دون رد أحرزهما كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري.
يذكر أن الفائز من مباراة الاتحاد والهلال، سيواجه الفائز من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي في دور نصف النهائي.
رومارينهو يقلص النتيجة للاتحاد⚽#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/RtjFKdqmxm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023