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في كأس الملك سلمان للأندية

رومارينيو يقلص الفارق لـ الاتحاد ضد الهلال

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
رومارينيو يقلص الفارق لـ الاتحاد ضد الهلال
المواطن - محمد سمعه

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نجح النجم البرازيلي رومارينيو في تقليص الفارق لنادي الاتحاد في شباك الهلال وذلك مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الاتحاد ضد الهلال 

وسجل رومارينيو هدفه في الدقيقة الـ 56 بعدما كان الشوط الأول انتهى بتفوق الهلال بهدفين دون رد أحرزهما كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري.

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رومارينيو - الاتحاد ضد الهلال

يذكر أن الفائز من مباراة الاتحاد والهلال، سيواجه الفائز من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي في دور نصف النهائي.

 

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