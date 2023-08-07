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رومارينيو يكشف شكل كأس دوري روشن للموسم الجديد

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
رومارينيو يكشف شكل كأس دوري روشن للموسم الجديد
المواطن - فريق التحرير

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دخل النجم البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد حفل تدشين دوري روشن السعودي موسم 2023/2024 حاملًا كأس البطولة الذي يتوج به الفائز في الموسم الجديد.

رومارينيو - 1 - دوري روشن

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وكان نادي الاتحاد تُوج باللقب لأول مرة منذ عام 2009 وذلك بعد منافسة قوية مع أندية النصر والهلال والشباب وذلك في الموسم الماضي 2022/2023.

رومارينيو - 1 - دوري روشن

 

 

 

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