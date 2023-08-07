رومارينيو يكشف شكل كأس دوري روشن للموسم الجديد

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دخل النجم البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد حفل تدشين دوري روشن السعودي موسم 2023/2024 حاملًا كأس البطولة الذي يتوج به الفائز في الموسم الجديد.
وكان نادي الاتحاد تُوج باللقب لأول مرة منذ عام 2009 وذلك بعد منافسة قوية مع أندية النصر والهلال والشباب وذلك في الموسم الماضي 2022/2023.
فيديو | الإعلان عن شكل كأس #دوري_روشن_السعودي 2023/24 #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/nbHeiSVvlQ
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 7, 2023