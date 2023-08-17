رومانو: ياسين بونو في الهلال لـ3 سنوات

أصبح حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب، ياسين بونو قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ياسين بونو اتفق مع الهلال

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن ياسين بونو سينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث سيتم مراجعة كافة المستندات، اليوم الخميس، وسيوقع الحارس المغربي على عقد ممتد لـ3 سنوات.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي إشبيلية الإسباني وافق على رحيل بونو إلى صفوف الهلال مقابل 21 مليون يورو، وتم حجز موعد الفحوصات الطبية، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المدير الفني لإشبيلية، خوسيه لويس مينديليبار، قد أعلن بالأمس عن رحيل ياسين بونو بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 5\4 بركلات الترجيح، متمنيًا له التوفيق في خطوته الجديدة.

مسيرة مميزة

وكان بونو صاحب الـ32 عامًا، قد بدأ رحلته الاحترافية في إسبانيا في صيف عام 2012 من بوابة رديف نادي أتلتيكو مدريد، قادمًا من الوداد المغربي، ولعب في صفوف سرقسطة وجيرونا، قبل أن ينتقل إلى إشبيلية في صيف 2019.

وتوج ياسين بونو بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية، كما لعب دورًا بارزًا في تحقيق منتخب المغرب الأول لكرة القدم لإنجازه التاريخي بحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022.