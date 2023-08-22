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في دوري أبطال آسيا

رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر ضد شباب الأهلي

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر ضد شباب الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو تشكيل النصر لمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في المرحلة المؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

النصر ضد شباب الأهلي

وجاء تشكيل النصر ضد شباب الأهلي مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

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النصر لم يحقق أي فوز له منذ التتويج بالبطولة العربية، حيث خسر أول مباراتين في دوري روشن أمام فريقي الاتفاق والتعاون، حيث أن الفوز اليوم على شباب الأهلي وقطع خطوة جيدة نحو التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، سيكون بمثابة مصالحة من اللاعبين للجماهير النصراوية التي أبدت غضبها على أداء الفريق، رغم التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل مثل الكرواتي بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.

تشكيل النصر لمواجهة شباب الأهلي

مباراة النصر ضد شباب الأهلي ستبدأ في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب الأول بارك معقل النصر.

وينافس النصر على بطولات دوري روشن، دوري أبطال آسيا، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، كما خسر الفرصة في الفوز بلقب دوري روشن الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة لصالح نادي الاتحاد الذي تُوج باللقب وسيمثل السعودية في منافسات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في الرياض.

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