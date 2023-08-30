رونالدو ومحرز يتنافسان على جائزة بدوري روشن

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليُنافس على جائزة خاصة بعد مرور 4 جولات.

رونالدو يُنافس على جائزة أفضل لاعب

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، عن اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس، وهم؛ رونالدو، رياض محرز “الأهلي”، مالكوم “الهلال” وإيغور كورونادو “الاتحاد”.

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار في آخر جولتين من دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف، ليُساهم في تصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد خسارته أول مباراتين هذا الموسم.

ويُقدم الجزائري رياض محرز مستوى مميزًا مع النادي الأهلي، ليُساهم في حصده العلامة الكاملة؛ بتسجيله هدفين وصناعة هدف، وسجل البرازيلي مالكوم 4 أهداف مع الهلال، فيما أحرز كورونادو 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ11 نقطة، متساويًا مع التعاون، ثم الاتفاق بـ7 نقاط، يليه النصر، الوحدة وأبها بـ6 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز التاسع بـ5 نقاط، بالتساوي مع الفتح، وبفارق نقطة عن الرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الرائد والطائي، ثم الخليج والحزم والشباب رصيد نقطتين لكل منهما، فيما يتذيل الأخدود الترتيب بنقطة واحدة.