رونالدو يحتفل بهدفيه بأداء العرضة

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حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر على أداء العرضة السعودية وذلك عندما سجل الهدف الثاني في شباك الشباب، في إطار لقاءات الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.
وكان اللاعب البرتغالي سجل الهدفين في الشوط الأول في الدقيقتين الـ 13 والـ 38 من ركلتي جزاء ليؤدي العرضة في أرضية ملعب ” الأول بارك” أمام جماهير النصر احتفالًا بوصوله للهدف الخامس وتصدره قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.
🕺رونالدو
🕺ماني#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/OBwIWhsadD
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023