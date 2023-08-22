رونالدو يزين التشكيل المتوقع لـ النصر ضد شباب الأهلي

سيتجه المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، للدفع بمواطنه كريستيانو رونالدو في التشكيل المتوقع لـ مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان رونالدو غاب عن مباراة الاتفاق في الجولة الأولى من دوري روشن للإصابة، وشارك أمام التعاون في لقاء الجولة الثانية.

تشكيل النصر المتوقع

وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، مختار علي، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب”.

النصر لم يحقق أي فوز له منذ التتويج بالبطولة العربية، حيث خسر أول مباراتين في دوري روشن أمام فريقي الاتفاق والتعاون، حيث أن الفوز اليوم على شباب الأهلي وقطع خطوة جيدة نحو التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، سيكون بمثابة مصالحة من اللاعبين للجماهير النصراوية التي أبدت غضبها على أداء الفريق، رغم التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل مثل الكرواتي بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.

موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي

مباراة النصر ضد شباب الأهلي ستبدأ في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب الأول بارك معقل النصر.

وينافس النصر على بطولات دوري روشن، دوري أبطال آسيا، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، كما خسر الفرصة في الفوز بلقب دوري روشن الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة لصالح نادي الاتحاد الذي تُوج باللقب وسيمثل السعودية في منافسات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في الرياض.