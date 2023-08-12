رونالدو يستهدف الفوز بالنهائي الثاني أمام سافيتش وكوليبالي

عانى نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نجمي الهلال الجديدين، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي في المباريات النهائية خلال فترة تواجد الثلاثي في الملاعب الإيطالية.

نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن يتواجه الثلاثي مجددًا خلال مباراة الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

رونالدو أمام سافيتش وكوليبالي

ويطمح رونالدو في التألق خلال نهائي البطولة العربية اليوم، وتحقيق الفوز؛ ورد الاعتبار بعدما خسر أمام سافيتش وكوليبالي في نهائيين سابقين، خلال فترة لعبه مع يوفنتوس، وتواجدهما مع لاتسيو ونابولي.

وتواجه رونالدو وسافيتش في كأس السوبر الإيطالي الذي أُقيم في الرياض بديسمبر عام 2019، وفاز لاتسيو على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتمنح هذه الهزيمة رقمًا سلبيًا للنجم البرتغالي.

وكان النهائي هذا هو الأول الذي يخسره النجم البرتغالي منذ 6 سنوات، وتحديدًا في مايو عام 2013، حينما خسر مع فريقه السابق ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا بهدفين مقابل هدف ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد.

وخسر رونالدو مع يوفنتوس في يونيو 2020 ضد نابولي الذي كان يضم كوليبالي، في نهائي كأس إيطاليا، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، لتكون المرة الأولى التي يخسر فيها النجم البرتغالي نهائيين متتاليين.

وتمكن رونالدو من رد اعتباره أمام كوليبالي، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس للفوز على نابولي بهدفين دون رد، ليتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي لموسم 2020\ 2021، في المباراة التي شهدت تألقه وتسجيله لهدف.