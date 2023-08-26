رونالدو يسجل الهاتريك رقم 63 بمسيرته ويُهدي النصر الفوز رقم 100

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الثالثة الجيش الصومالي يسيطر على المعقل الرئيسي لـحركة الشباب انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة ببريطانيا أحلام تطرب جمهورها بأروع أغانيها في جدة ظاهرة فلكية فريدة في مصر الأحد فوز ثمين لـ التعاون ضد أبها بهدف الشباب ينجو من الخسارة بالتعادل ضد ضمك مواقع كندية تبيع أدوات للانتحار وتقتل العشرات ألعاب نارية وطائرات درونز تضيء سماء بوليفارد الرياض إكواس لقادة الانقلاب في النيجر: لم يفت الأوان
حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا مميزًا لنادي النصر، وذلك بعد الفوز على الفتح بخماسية دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن.
وسجل رونالدو الهاتريك رقم 63 في مسيرته، كما أهدى الفوز رقم 100 للعالمي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في عام 2008.
وفي الشوط الأول، سجل أصفر الرياض هدفيه عبر كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 27 والـ 38.
وفي الشوط الثاني، واصل أصفر الرياض إبداعه ليسجل 3 أهداف بواقع هدفين من رونالدو في الدقيقتين الـ 55 والـ 96، بينما سجل ساديو ماني هدفًا ثانيًا له في الدقيقة الـ 82.
وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 3 نقاط محققًا أول فوز في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، بينما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط.