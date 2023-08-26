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منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين في 2008

رونالدو يسجل الهاتريك رقم 63 بمسيرته ويُهدي النصر الفوز رقم 100

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
رونالدو يسجل الهاتريك رقم 63 بمسيرته ويُهدي النصر الفوز رقم 100
المواطن - محمد سمعه

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا مميزًا لنادي النصر، وذلك بعد الفوز على الفتح بخماسية دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن.

وسجل رونالدو الهاتريك رقم 63 في مسيرته، كما أهدى الفوز رقم 100 للعالمي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في عام 2008.

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النصر ضد الفتح

وفي الشوط الأول، سجل أصفر الرياض هدفيه عبر كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 27 والـ 38.

رونالدو - 1 - كريستيانو رونالدو - النصر والفتح - الدوري السعودي - دوري روشن

وفي الشوط الثاني، واصل أصفر الرياض إبداعه ليسجل 3 أهداف بواقع هدفين من رونالدو في الدقيقتين الـ 55 والـ 96، بينما سجل ساديو ماني هدفًا ثانيًا له في الدقيقة الـ 82.

وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 3 نقاط محققًا أول فوز في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، بينما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط.

رونالدو - كريستيانو رونالدو

 

 

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