رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز هدف التقدم لـ النصر ضد الشباب وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 11 بعدما احتسبها الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح.