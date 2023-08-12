الهلال بوابة كريستيانو رونالدو لتحقيق أول ألقابه مع النصر الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة الضباب يغطي أجواء الباحة في مشهد أخاذ توعك المعيقلي يشغل العالم وحصافة السديس تتصدر رونالدو يقود النصر للفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من المناطق فرحة رونالدو بعد تسجيله هدف النصر الثاني في الهلال أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة الطائي يهزم ضمك بهدف دون رد رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو من تقدم نادي النصر بإحرازه الهدف الثاني في شباك نادي الهلال وذلك في الشوط الإضافي الأول من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وسجل النجم البرتغالي الهدف في الدقيقة الـ 98 من عمر الشوط الإضافي الأول من ضربة رأسية بعدما ارتطمت الكرة في العارضة نتيجة تصويبة قوية من اللاعب الإيفواري فوفانا.
رونالدو يضيف الهدف الثاني بعد عدة محاولات نصراوية⚽️🔥
الهلال 1 × 2 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ybEEQJHESY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023