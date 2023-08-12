رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال

عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو من تقدم نادي النصر بإحرازه الهدف الثاني في شباك نادي الهلال وذلك في الشوط الإضافي الأول من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسجل النجم البرتغالي الهدف في الدقيقة الـ 98 من عمر الشوط الإضافي الأول من ضربة رأسية بعدما ارتطمت الكرة في العارضة نتيجة تصويبة قوية من اللاعب الإيفواري فوفانا.