رونالدو يقود النصر للفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر للفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

6 ملايين دولار لـ النصر

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، تمكن خلالهما رونالدو من إحراز الهدف الثاني لـ أصفر الرياض في الدقيقة الـ 98 من عمر الشوط الإضافي الأول وذلك من ضربة رأسية.

وحافظ النصر على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.