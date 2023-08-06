رونالدو يُلبي مطالب مشجعي النصر

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر على التقاط الصور التذكارية مع الجماهير، وذلك بعد الفوز على نادي الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثية مقابل هدف في دور ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ووثقت صحيفة “المواطن” تواجد النجم البرتغالي مع جماهير أصفر الرياض بعد المباراة حيث قام بتوقيع ” الأوتوجرافات” كذلك التقط الصور التذكارية مع بعض المشجعين.

وكان النصر حسم التأهل لدور نصف النهائي وذلك بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية لهدف.

ملخص مباراة النصر والرجاء

وفي الشوط الأول، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19، بتسديدة صاروخية بعد تلقيه تمريرة مميزة من تاليسكا، لتشتعل المباراة ويواصل العالمي السيطرة على اللعب.

ونجح سلطان الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.

رونالدو يتألق

وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3/ 1.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها ليعبر أصفر الرياض إلى دور نصف النهائي، لمواجهة الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل في دور الـ4.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.