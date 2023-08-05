رياح قوية مفاجئة تقتلع الأشجار والخيام في تنومة اعتقال عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات الأهلي يسعى لضم مدافع روما السعودي للتنمية يوقع اتفاقية بقيمة 77 مليون دولار سجل كريم بنزيما بالكلاسيكو الإسباني يُحفز الاتحاديين حقيقة رحيل بيريز عن رئاسة ريال مدريد 11 فائزاً إلى الجولات النهائية في بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ البوتشيا أفضل 3 لاعبين في دور المجموعات بالبطولة العربية السوبر السعودي يُحفز جيسوس لتجاوز الاتحاد الأهلي يصل جدة بعد نهاية معسكر النمسا
شهدت محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال الساعات الماضية، هبوب رياح شديدة اقتلعت الأشجار والخيام في مشهد وصفه الأهالي بالمرعب.
وعلق الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بقوله: “ما ظهر في الفيديو كانت رياح هابطة نتيجة لتأثر تنومة وضواحيها بسحب رعدية”.
وأضاف: هذه السحب الرعدية كانت عواصف رعدية نتج عن ذلك رياح هابطة من تلك السحب، وبالتالي أدت إلى نشاط الرياح السطحية بشكل قوي جدا”.
وأضاف “أدى ذلك إلى تطاير ما تم مشاهدته في المقطع، و تحدث أحياناً إذا ما كانت السحب الرعدية قوية أو كانت مصحوبة بعواصف رعدية قوية، نتيجة لغزارة المطر ولحبات البرد، وعادة ما تحدث في هذا الوقت من العام نتيجة تكون السحب العملاقة أو السحب الرعدية”.
من جهته نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل مقطع فيديو وثق أجواء تنومة مع هبوب الرياح الهابطة وهروب المتنزهين من الحدائق.
لاحظ اثر الرياح الهابطة في تنومة ، فيه طفل طار مع النطيطة، عدم تثبيت مثل هالالعاب قد يشكل خطر كبير جدا .
مغرب الجمعة pic.twitter.com/sZUpwk5zWM
— وليد سليمان الحقيل (@walmoon) August 5, 2023