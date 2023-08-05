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مشاهد وصفها الأهالي بالمرعبة

رياح قوية مفاجئة تقتلع الأشجار والخيام في تنومة

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
رياح قوية مفاجئة تقتلع الأشجار والخيام في تنومة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال الساعات الماضية، هبوب رياح شديدة اقتلعت الأشجار والخيام في مشهد  وصفه الأهالي بالمرعب.

رياح هابطة في تنومة

وعلق الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بقوله: “ما ظهر في الفيديو كانت رياح هابطة نتيجة لتأثر تنومة وضواحيها بسحب رعدية”.

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وأضاف: هذه السحب الرعدية كانت عواصف رعدية نتج عن ذلك رياح هابطة من تلك السحب، وبالتالي أدت إلى نشاط الرياح السطحية بشكل قوي جدا”.

وأضاف “أدى ذلك إلى تطاير ما تم مشاهدته في المقطع، و تحدث أحياناً إذا ما كانت السحب الرعدية قوية أو كانت مصحوبة بعواصف رعدية قوية، نتيجة لغزارة المطر ولحبات البرد، وعادة ما تحدث في هذا الوقت من العام نتيجة تكون السحب العملاقة أو السحب الرعدية”.

هروب المتنزهين

من جهته نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل مقطع فيديو وثق أجواء تنومة مع هبوب الرياح الهابطة وهروب المتنزهين من الحدائق.

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