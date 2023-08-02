Icon

أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق Icon وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق Icon صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعزز حصته في “أستون مارتن” Icon “هيونداي” تتولى إنشاء خط كهربائي يصل نيوم بـ 145 مليون دولار Icon سعود كاتب: 5 حلقات متكاملة تحتاجها قوتنا الناعمة Icon السعودية تقود عجلة الاستثمار العالمية بأرباح تصل لـ 3.2 تريليون دولار Icon شركة نسما القابضة تستحوذ على كينت لخدمات الطاقة Icon أقدم قناديل البحر عمرها 500 مليون سنة Icon لقطات مذهلة لـ القمر العملاق من سماء عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

رياح نشطة وأتربة

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان و عسير.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد

وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سويسرا بذكرى اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سويسرا بذكرى اليوم الوطني

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى المتر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم