أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعزز حصته في “أستون مارتن” “هيونداي” تتولى إنشاء خط كهربائي يصل نيوم بـ 145 مليون دولار سعود كاتب: 5 حلقات متكاملة تحتاجها قوتنا الناعمة السعودية تقود عجلة الاستثمار العالمية بأرباح تصل لـ 3.2 تريليون دولار شركة نسما القابضة تستحوذ على كينت لخدمات الطاقة أقدم قناديل البحر عمرها 500 مليون سنة لقطات مذهلة لـ القمر العملاق من سماء عسير
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان و عسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى المتر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.