عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار ترشيح 11551 لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة سرعة بديهة مواطن تنقذ طفلًا من حالة دهس وشيك بالجوف ترامب: علمت أن لائحة اتهام جديدة ستوجه لي الليلة لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تعزز علاقة المستفيدين بمقدمي الخدمة رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس حتى مساء الغد
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من وجود رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدي الرؤية الأفقية على ينبع وبدر.
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 من صباح غدٍ الأربعاء وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.
على صعيد آخر، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق السعودية والخليج.
وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أجواء المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية معتدلة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلًا.
كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، حيث تمتد الأمطار إلى أجزاء من اليمن وعُمان، بالإضافة إلى هبوب رياح خفيفة ومتوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية وشمال الشرقية.