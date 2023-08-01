رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس حتى مساء الغد

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من وجود رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدي الرؤية الأفقية على ينبع وبدر.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 من صباح غدٍ الأربعاء وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

أجواء حارة

على صعيد آخر، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق السعودية والخليج.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أجواء المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية معتدلة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلًا.

كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، حيث تمتد الأمطار إلى أجزاء من اليمن وعُمان، بالإضافة إلى هبوب رياح خفيفة ومتوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية وشمال الشرقية.