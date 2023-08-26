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رغم رحيله عن الأهلي

رياض بودبوز باق في دوري روشن

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
رياض بودبوز باق في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم الجزائري رياض بودبوز سيكون قريبًا من البقاء في دوري روشن السعودي رغم قرار رحيله عن النادي الأهلي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحرصت جماهير الراقي اليوم السبت عبر منصة ” إكس” على توديع اللاعب الجزائري وذلك بعدما قرر المدرب الألماني ماتياس يايسله رحيله وعدم الاعتماد عليه في الفترة المقبلة، حيث يتبقى الإعلان الرسمي من الأهلي عن رحيله.

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الوجهة القادمة لـ رياض بودبوز

النجم الجزائري صاحب الـ 33 عامًا سيبقى في دوري روشن، حيث ذكرت تقارير أن نادي أبها مهتم بالتعاقد معه كصفقة انتقال حر بعد فسخ العقد مع الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع رياض بودبوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع سانت إيتيان الفرنسي، وقدم مستوى مميزًا معه في دوري يلو؛ ولعب دورًا بارزًا في عودته لدوري المحترفين.

جدير بالذكر أن الراقي حقق حتى الآن 3 انتصارات في بطولة دوري روشن السعودي بعد الفوز على الحزم والخليج والأخدود.

ونجح الأهلي حتى الآن في التعاقد مع كل من الفرنسي سان ماكسيمين والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي والإسباني جابري فيجا والإيفواري فرانك كيسي.

رياض بودبوز - الأهلي

الأهلي والطائي

ويستعد الأهلي لمواجهة الطائي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، حيث يسعى الراقي للوصول إلى النقطة رقم 12 والاستمرار في صدارة المسابقة.

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