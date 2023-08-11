رياض محرز وفيرمينو يضعان البصمة الأولى لـ الأهلي

ساهم الثنائي الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في فوز كبير لـ الأهلي على الحزم بثلاثية لهدف في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.

ما قدمه رياض محرز وفيرمينو ضد الحزم

فيرمينو ظهر بقوة في المباراة، حيث سجل ثلاثية في شباك الحزم، وسجل الهدف الثاني له بعد تمريرة متقنة من الجزائري محرز.

الشوط الأول كان انتهى بثنائية لـ الأهلي أحرزها فيرمينو في الدقيقتين الـ 7 والـ9.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرازيلي فينسيوس هدف تقليص الفارق لـ الحزم في الدقيقة الخمسين، بعد خطأ في التمرير من الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

ونجح بعدها فيرمينو في إضافة الهدف الثالث لـ الراقي في الدقيقة الـ 73 بعد عرضية متقنة من اللاعب الفرنسي آلان ماكسيمين.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، أليوسكي، زياد الجهني، رياض بودبوز، فرانك كيسي، رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، آلان ماكسيمين”.

أما تشكيل نادي الحزم فجاء مكونًا من: “أيمن دحمان في حراسة المرمى، راضي العتيبي، سلطان تنكر، طلال عبسي، أحمد المحيميد، منصور الشمري، بن حسن تراوري، باسل السيالي، أنطونيو كارفايو، فينسيوس سوزا، يوسف المزيريب”.

وأُقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وسيواجه الأهلي، فريق الخليج في الجولة الثانية يوم الخميس المقبل في بطولة دوري روشن السعودي.