رياض محرز يحرم سان جيرمان من صفقة قوية

تسبب نجم النادي الأهلي، الجزائري رياض محرز في ضياع صفقة قوية على باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

ضياع صفقة من باريس

وأشارت صحيفة “لو باريزيان”، إلى أن نادي باريس سان جيرمان، ضاعت عليه صفقة التعاقد مع نجم فريق مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا في اللحظات الأخيرة، بعد اتفاق جميع الأطراف على إتمام التعاقد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “رحيل رياض محرز إلى دوري روشن السعودي، عرقل انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان”.

رياض محرز ينضم للأهلي

وكان رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الصيف، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي بعقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026.

وشارك محرز بشكل أساسي مع الأهلي في أول جولتين من دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل أول أهدافه بقميص الراقي خلال مواجهة الخليج الماضية، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد رياض محرز للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراته المقبلة ضد الأخدود، التي ستُقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.