ريال مدريد يرصد مكافأة لإقناع كيليان مبابي بمغادرة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية عن المكافأة التي جهزها نادي ريال مدريد الإسباني للاعب الفرنسي كيليان مبابي مقابل التمرد على باريس سان جيرمان الفرنسي وعدم تجديد العقد معه.

تفاصيل الأزمة

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان ومبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

الصحفي جوناثان جونسون كشف في موقع Caught Offside أن مبابي سيحصل على مكافأة قدرها 160 مليون يورو في حال رفض التجديد لباريس سان جيرمان والبقاء مع النادي الفرنسي حتى نهاية عقده صيف العام المقبل.

وكشفت صحيفة L‘quipe الفرنسية أن الريال حرك أحد وكلاء اللاعبين لقيادة المفاوضات مع الفريق الفرنسي لضم كيليان مبابي.

باريس سان جيرمان يحدد عقوبة كيليان مبابي

ولا يرغب باريس سان جيرمان في إشراك مبابي في مباريات موسم 2023/2024 حيث سيتعرض اللاعب للتجميد حتى نهاية الموسم.

يذكر أن صحيفة The Mirror الإنجليزية إن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد مع مبابي على سبيل الإعارة حيث يريد باريس سان جيرمان الاستفادة من اللاعب الفرنسي وبيعه في الموسم الحالي بدلًا من رحيله بالمجان في الموسم المقبل.