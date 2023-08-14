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بعد إصابة تيبو كورتوا

ريال مدريد يضم كيبا لموسم

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
ريال مدريد يضم كيبا لموسم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، كيبا أريزابالاجا، على سبيل الإعارة.

كيبا ينتقل للريال

وذكر ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: “توصل النادي إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة الحارس كيبا أريزابالاجا الذي ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم حتى 30 يونيو 2024”.

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وأضاف: “خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022\ 2023”.

كيبا أريزابالاجا
الحارس الإسباني – المصدر @realmadriden

وواصل ريال مدريد بيانه قائلًا: “كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضًا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عامًا في عام 2012”.

واختتم النادي الإسباني بيانه، قائلًا: “سيقام حفل تقديم حارس المرمى كلاعب جديد في ريال مدريد، غدًا الثلاثاء في المدينة الرياضية للنادي، وبعد ذلك سيظهر الحارس في مؤتمر صحافي”.

كيبا أريزابالاجا
الحارس الإسباني – المصدر @realmadriden

إصابة كورتوا بالرباط الصليبي

وكان حارس مرمى ريال مدريد الأساسي، البلجيكي تيبو كورتوا، قد تعرض، يوم الخميس الماضي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لفترة تصل إلى 8 أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية.

تيبو كورتوا
كورتوا – المصدر realmadrid

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