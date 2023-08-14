ريال مدريد يضم كيبا لموسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، كيبا أريزابالاجا، على سبيل الإعارة.

كيبا ينتقل للريال

وذكر ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: “توصل النادي إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة الحارس كيبا أريزابالاجا الذي ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم حتى 30 يونيو 2024”.

وأضاف: “خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022\ 2023”.

وواصل ريال مدريد بيانه قائلًا: “كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضًا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عامًا في عام 2012”.

واختتم النادي الإسباني بيانه، قائلًا: “سيقام حفل تقديم حارس المرمى كلاعب جديد في ريال مدريد، غدًا الثلاثاء في المدينة الرياضية للنادي، وبعد ذلك سيظهر الحارس في مؤتمر صحافي”.

إصابة كورتوا بالرباط الصليبي

وكان حارس مرمى ريال مدريد الأساسي، البلجيكي تيبو كورتوا، قد تعرض، يوم الخميس الماضي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لفترة تصل إلى 8 أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية.