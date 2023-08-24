ريفر بليت يضم بيتي مارتينيز

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أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم بيتي مارتينيز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.
ونشر حساب نادي ريفر بليت الرسمي على منصة “إكس”، صورة للنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، معلنًا انضمامه إلى صفوفه، دون الكشف عن مدة التعاقد.
وسبق أن لعب مارتينيز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، قبل أن ينتقل إلى أتلانتا يونايتد، ومنه إلى النصر في عام 2020.
وظهر بيتي مارتينيز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلا أن الإصابات أبعدته عن المشاركة، ما دفع الإدارة لرحيله، والتعاقد مع لاعبين أجانب آخرين في الميركاتو الصيفي الحالي.
وتفاعلت الجماهير النصراوية مع الوجهة الجديدة للنجم الأرجنتيني، ليصبح اسم بيتي مارتينيز ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “إكس”، حيث أشادوا بإمكانياته الفنية والبدنية، وتمنوا له التوفيق مع ريفر بليت.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.