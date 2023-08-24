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بعد رحيله عن النصر

ريفر بليت يضم بيتي مارتينيز

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
ريفر بليت يضم بيتي مارتينيز
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم بيتي مارتينيز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

بيتي مارتينيز ينتقل لريفر بليت

ونشر حساب نادي ريفر بليت الرسمي على منصة “إكس”، صورة للنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، معلنًا انضمامه إلى صفوفه، دون الكشف عن مدة التعاقد.

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موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي

وسبق أن لعب مارتينيز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، قبل أن ينتقل إلى أتلانتا يونايتد، ومنه إلى النصر في عام 2020.

بيتي مارتينيز
النادي يُعلن تعاقده مع مارتينيز – المصدر @RiverPlate

وظهر بيتي مارتينيز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلا أن الإصابات أبعدته عن المشاركة، ما دفع الإدارة لرحيله، والتعاقد مع لاعبين أجانب آخرين في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتفاعلت الجماهير النصراوية مع الوجهة الجديدة للنجم الأرجنتيني، ليصبح اسم بيتي مارتينيز ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “إكس”، حيث أشادوا بإمكانياته الفنية والبدنية، وتمنوا له التوفيق مع ريفر بليت.

بيتي مارتينيز
مارتينيز – المصدر spl

النصر يُلاقي الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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