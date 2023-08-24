برنامج ريف يرفع إنتاج الفاكهة إلى 90 ألف طن

ساهم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برنامج ريف، في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية المحلية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية المتنوعة، مما أسهم في زيادة وتنويع الإنتاج المحلي في مناطق المملكة الريفية كافة.

ارتفاع كبير في الإنتاج

وأوضح الأمين العام لبرنامج ريف غسان بكري، أن كميات الإنتاج المدعوم من منتجات القطاعات الزراعية المختلفة، حقّقت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام الـ 4 الماضية، كما ازداد عدد المستفيدين، وقيمة الدعم المباشر المقدّم لهم، بصورة واضحة؛ مما أسهم في تحسين دخل صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتغيير نمط الحياة الريفية وجودتها.

وأبان بكري أن قطاع الفواكه حقق هذا العام، تقدّمًا كبيرًا في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بنسبة بلغت %22، حيث قفز إجمالي كميات الإنتاج هذا العام إلى (90) ألف طن سنويًا، بينما بلغ الإنتاج في العام الماضي (67) ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الوصول إلى (305) آلاف طن سنويًا بحلول عام 2026م.

تحسين دخل معيشة صغار المزارعين

وأشار الأمين العام لبرنامج ريف إلى أن البرنامج نجح في تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال زيادة عدد المستفيدين خلال العام الحالي، حيث تجاوز عددهم (63) ألف مستفيد، مقارنة بنحو (57) ألف مستفيد العام الماضي، قدّم لهم البرنامج دعمًا مباشرًا بقيمة (435,012,729) ريالًا في العام الحالي.

يُذكر أن برنامج “ريف” يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تنميتها، وتطوير مشاريعها؛ من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم، مما يجعله رافدًا مهمًا للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.