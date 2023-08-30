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المكان يخضع للتجديدات حاليًّا

ريما بنت بندر آخر ضيف لـ السفير الأمريكي في كوينسي هاوس

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
ريما بنت بندر آخر ضيف لـ السفير الأمريكي في كوينسي هاوس
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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التقى السفير الأمريكي في الرياض، مايكل راتني، اليوم الأربعاء، السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر؛ من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

لقاء بين السفيرين

وقال السفير الأمريكي بالرياض، عبر منشور له على منصة إكس: “تشرفت باستضافة سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر كآخر ضيف رسمي استضفته في كوينسي هاوس”.

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وأضاف السفير: “سنبدأ قريبًا في بناء سفارتنا الجديدة في هذا الموقع، الذي سيمثل رمزًا دائمًا للشراكة القوية بين بلدينا”.

بحث العلاقات الثنائية

ومن جهتها، صرحت الأميرة ريما بن بندر، في منشور لها عبر منصة إكس: “لقد سعدت بلقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، مايكل راتني، في كوينسي هاوس، والذي يعد المقر الرسمي للسفير الأمريكي بالرياض على مدار 35 عامًا، والذي يخضع للتجديدات حاليًّا”.

وأضافت السفيرة: “بحثنا العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين بلدينا وسبل تعزيز هذه العلاقة التاريخية”.

كوينسي هاوي

ويعد كوينسي هاوس المقر الرسمي لسفير الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية، ويقع في العاصمة الرياض.

ويقع كوينسي هاوس في الحي الدبلوماسي في الناحية الشمالية الشرقية من مدينة الرياض، وقد تمت تسميته في اجتماع تاريخي عقد في ختام الحرب العالمية الثانية بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس الدولة الحديثة في المملكة العربية السعودية.

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