ريما بنت بندر آخر ضيف لـ السفير الأمريكي في كوينسي هاوس

التقى السفير الأمريكي في الرياض، مايكل راتني، اليوم الأربعاء، السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر؛ من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير الأمريكي بالرياض، عبر منشور له على منصة إكس: “تشرفت باستضافة سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر كآخر ضيف رسمي استضفته في كوينسي هاوس”.

وأضاف السفير: “سنبدأ قريبًا في بناء سفارتنا الجديدة في هذا الموقع، الذي سيمثل رمزًا دائمًا للشراكة القوية بين بلدينا”.

I was delighted to meet with the U.S. Ambassador to the Kingdom, Michael Ratney as the last visitor to Quincy House , the official residence of the Ambassador for the past 35 years, as it goes under renovation . We discussed the strategic bilateral relations between our two… pic.twitter.com/nKjQpgzNCZ

